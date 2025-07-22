Мошенники за неделю обманули жителей Владимирской области на сумму более 22 миллионов рублей. Полицейские зарегистрировали 49 преступлений, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Так,

Мошенники за неделю обманули жителей Владимирской области на сумму более 22 миллионов рублей. Полицейские зарегистрировали 49 преступлений, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Так, 50-летний владимирец два месяца занимался «инвестированием», вложив в него почти 2,5 миллиона. Но, как оказалось, он переводил деньги на счета аферистов. В похожей ситуации оказалась 36-летняя жительница областной столицы. Через мессенджер с ней