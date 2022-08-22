Проблема скандально знаменитого дома с лишними этажами в Коммунаре близка к финалу. Завершен...

Проблема скандально знаменитого "дома с лишними этажами" в Коммунаре близка к финалу. Завершен демонтаж незаконно возведенных застройщиком этажей, теперь - дело за крышей. Ее приходится делать заново. Стало известно, что конструктивно она будет плоской, но благодаря фальшкровле будет выглядеть как скатная.Напомним, жилой дом должны были сдать в 2018-м. Но так и не ввели в эксплуатацию из-за превышения норм допустимой высотности - здание построено в охранной зоне Успенского собора. Все эти годы дольщики ждали свои квартиры. Ситуация разрешилась после вмешательства главы региона. Тогда и было принято решение "укоротить" дом. Законность сноса лишних этажей проблемной новостройки подтвердил суд.До конца года жильцы должны справит новоселье.