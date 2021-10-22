Владимирская область уходит на нерабочие дни уже с 30 октября 2021 года. До 7 ноября заведения общепита и салоны красоты будут работать по QR-кодам, детские сады закроют, школьники уйдут на каникулы, а пенсионеры на самоизоляцию.

Владимирская область уходит на нерабочие дни с 30 октября 2021 года. До 7 ноября заведения общепита и салоны красоты будут работать по QR-кодам, детские сады закроют, школьники уйдут на каникулы, а пенсионеры на самоизоляцию. Каким организациям и компаниям разрешено работать и на каких условиях?Президент России Владимир Путин решил установить в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Во Владимирской области они продлятся ровно столько же.Не меняется режим работы организаций здравоохранения, пунктов вакцинации, органов власти, а также системообразующих и жизненно важных предприятий.С 30 октября по 7 ноября закрываются многофункциональные центры.Приостановят свою работу детские развлекательные центры. Останутся только дежурные группы. В большинстве школ будут каникулы.С 30 октября устанавливается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.Попасть в театр, музей, на выставку в период с 30 октября по 7 ноября можно будет только по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом коронавирусе, либо отрицательного результата ПЦР-теста. Аналогично будет выстроена работа фитнес-центров, бассейнов и СПА. Посещение спортивных и культурных мероприятий разрешено только при предъявлении QR-кодов или справок об отсутствии коронавируса.Бары, кафе, рестораны и другие заведения общественного питания могут принимать гостей по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом ковиде, либо отрицательного результата ПЦР-теста. С 0 часов до 6 утра установлено нерабочее время.Гостиницы и отели будут принимать только по QR-коду, отрицательному результату ПЦР-диагностики или экспресс-тесту.Предприятия торговли работают. Вход свободный для всех.