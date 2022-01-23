Трагедия произошла сегодня в Гусь-Хрустальном районе в деревне Парахино. Звонок в пожарную охрану...
Трагедия произошла сегодня в Гусь-Хрустальном районе в деревне Парахино. Звонок в пожарную охрану поступил несвоевременно, и на момент прибытия сотрудников МЧС дом уже был охвачен огнём. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 48 кв. м.
Сообщается, что на пожаре погиб мужчина 1954 года рождения.
Для ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области