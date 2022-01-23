Трагедия произошла сегодня в Гусь-Хрустальном районе в деревне Парахино. Звонок в пожарную охрану...

Трагедия произошла сегодня в Гусь-Хрустальном районе в деревне Парахино. Звонок в пожарную охрану поступил несвоевременно, и на момент прибытия сотрудников МЧС дом уже был охвачен огнём. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 48 кв. м.Сообщается, что на пожаре погиб мужчина 1954 года рождения.Для ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области