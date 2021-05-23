Мероприятие намечено на 17 июля, начало - в 14:00.

Из-за масштабной реконструкции парка имени поэта Алексея Фатьянова в 2021 году место проведения 48-го Фатьяновского праздника в Вязниках перенесут в центр города. Об этом сообщили наши коллеги с портала .Концерт соостоится на Соборной площади. Мероприятие намечено на 17 июля, начало - в 14:00. Состав артистов держится в секрете, но организаторы обещают приезд звёзд.По традиции в день праздника откроется выставка-ярмарка «Город мастеров». Из-за коронавируса фуд-корты будут закрыты.После окончания концертной программы начнётся празднование Дня города. В 23:00 горожан и гостей Вязников ждёт салют.В пятницу 16 июля, мини-праздники пройдут в микрорайонах города и крупных населённых пунктах. Поэты, композиторы, сольные исполнители и творческие коллективы посетят около семи площадок.