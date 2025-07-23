Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Во Владимире 23-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в попытке сбыта крупной партии синтетического наркотика. Заместитель прокурора города уже утвердил обвинительное заключение по этому делу.Следствие , что в апреле 2025 года обвиняемый связался через интернет с неизвестным лицом, которое предложило ему работу так называемого «закладчика». Мужчина согласился и получил инструкции по маскировке и обустройству тайников с наркотиками.Затем ему прислали информацию о местонахождении оптовой партии мефедрона — более 48 граммов, расфасованных в десятки свертков. Эту партию нужно было разложить по множеству «закладок» на территории Владимира для дальнейшей продажи.Однако преступный план не был доведен до конца: злоумышленника задержали сотрудники полиции, а крупную партию наркотика изъяли из незаконного оборота.Обвиняемый полностью признал свою вину. Его дело будет рассмотрено Фрунзенским районным судом Владимира, где ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.