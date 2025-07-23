Праздник с тысячелетней историей. В Загородном парке Владимира в эту субботу, 26 июля, традиционно пройдет татаро-башкирское народное торжество — Сабантуй. Жители областной столицы и гости

Праздник с тысячелетней историей. В Загородном парке Владимира в эту субботу, 26 июля, традиционно пройдет татаро-башкирское народное торжество — Сабантуй. Жители областной столицы и гости города смогут не только познакомиться с культурой татарского народа, но и весело провести время с близкими. Праздник начнется в 12:00. Михаил Муртазин, председатель Владимирской региональной общественной организации «Автономия татар Владимирской