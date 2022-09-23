Акция приурочена к 210-й годовщине Бородинского сражения.

В усадьбе князей Голицыных, расположенной в Юрьев-Польском районе, пройдёт акция по благоустройству. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Она приурочена к 210-й годовщине Бородинского сражения. В селе Сима планируется расчистить от мусора и сухостоя территорию площадью около 5 га.В акции примут участие сотрудники Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия, администрации района, Симского сельского ДК, а также члены волонтёры.Приятным бонусом для добровольцев станет экскурсия с рассказом о династии Голицыных и биографии Багратиона.