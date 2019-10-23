Общественность продолжает судачить о состоянии тяжело больной Анастасии Заворотнюк. За неимением достаточной информации людям приходится следить за родственниками звезды сериала Моя прекрасная няня.

Общественность продолжает судачить о состоянии тяжело больной Анастасии Заворотнюк. За неимением достаточной информации людям приходится следить за родственниками звезды сериала "Моя прекрасная няня".22 Окт 2019 в 12:50 PDTМатериал дополняется