Общественность продолжает судачить о состоянии тяжело больной Анастасии Заворотнюк. За неимением достаточной информации людям приходится следить за родственниками звезды сериала Моя прекрасная няня.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2019-zavorotnyuk-obyavilas-spustya-dni-molchaniya.html" target="_blank">Заворотнюк объявилась спустя дни молчания</a> - Общественность продолжает судачить о состоянии тяжело больной Анастасии Заворотнюк. За неимением достаточной информации людям приходится следить за родственниками звезды сериала Моя прекрасная няня.
[url=https://33live.ru/novosti/23-10-2019-zavorotnyuk-obyavilas-spustya-dni-molchaniya.html]Заворотнюк объявилась спустя дни молчания[/url] - Общественность продолжает судачить о состоянии тяжело больной Анастасии Заворотнюк. За неимением достаточной информации людям приходится следить за родственниками звезды сериала Моя прекрасная няня.