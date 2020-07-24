Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области от новой инфекции снова увеличилось. За сутки от коронавируса в больницах региона скончались еще 3 человека. Прирост

Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области от новой инфекции снова увеличилось. За сутки от коронавируса в больницах региона скончались еще 3 человека. Прирост ежедневных летальных исходов продолжается уже 3 недели. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших из-за КОВИДа. Тем временем, их число достигло уже 121. Новых случаев заболевания 33. Всего