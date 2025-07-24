Высота арт-объекта составит 2,2 метра.

В преддверии Дня города на пересечении улиц Большой Московской и Девической появится впечатляющая стальная полигональная фигура льва. Этот арт-объект, высотой 2,2 метра, станет новым элементом в архитектурном оформлении города.Администрация Владимира активно использует образ льва в городской айдентике, что вполне логично, ведь геральдический лев украшает герб города. Новый арт-объект, приобретаемый за 660 тысяч рублей, представляет собой объемную стилизованную скульптуру на подиуме.Перед изготовлением подрядчик должен будет предоставить 3D-модель льва для согласования. На постаменте планируется разместить надпись «Владимир — 990», указывающую на утвержденную дату основания города.Согласно , установка стального льва, призванного «придать выразительности ежегодным событиям», должна быть завершена к 15 августа. Однако стоит отметить, что скульптура не задержится в центре надолго: ее демонтируют до 30 ноября и отправят на хранение.