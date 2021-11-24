Денис Стольников из Владимирской области победил на первенстве Европы по пауэрлифтингу. Спортсмен из Лакинска Денис Стольников стал победителем первенства Европы по пауэрлифтингу с

Денис Стольников из Владимирской области победил на первенстве Европы по пауэрлифтингу. Спортсмен из Лакинска Денис Стольников стал победителем первенства Европы по пауэрлифтингу с результатом 170 кг в весовой категории до 74 кг в дивизионе «Юниоры». Также Денис стал серебряным призёром абсолютного первенства Европы. Тренируют спортсмена Алексей Фокин и Сергей Иванов. С 21 по 23 ноября