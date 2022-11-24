В Меленках и Муроме полиция установила подозреваемых в совершении серий хищений из супермаркетов В...

В Меленках и Муроме полиция установила подозреваемых в совершении серий хищений из супермаркетовВ октябре и ноябре этого года в муромскую полицию обратились с заявлениями о хищениях представители торговых сетей.По записям с камер видеонаблюдения и опросам очевидцев полицейские установили личность похитителя. Мужчина заходил в магазин, брал продукты питания и алкоголь и удалялся, не оплачивая товар.Подозреваемый оказался ранее судимым за имущественные преступления 27-летний местный житель. Свою вину он признал.Установлено восемь эпизодов краж, ущерб от которых составил более 8 000 рублей.За аналогичные преступления в Меленковском районе задержан 50-летний местный житель.В августе и сентябре этого года он четырежды похищал товары из супермаркетов. В одном из случаев это заметил покупатель магазина, но подозреваемый проигнорировал его и, спрятав под одежду кофе и алкоголь, скрылся.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Житель Меленковского района также обвиняется в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото иллюстративное из архива ГТРК "Владимир"