В семье артиста Александра Серова скоро произойдет прибавление. Радостную новость сообщила ясновидящая Галина Янко.

В семье артиста Александра Серова скоро произойдет прибавление. Радостную новость сообщила ясновидящая Галина Янко."Серовне любит делиться с окружающими какими-либо семейными секретами. А в последнеевремя он вообще замкнулся. В личной жизни у него есть стабильность, человек счастливв своем мире. От женского внимания он уже изрядно устал. Поэтому любовные приключенияему не нужны", – рассказывает .Пословам гадалки, свадьба дочери несколько удивила певца, но не расстроила. Оночень любит дочь, ценит и уважает ее мнение. "Кстати, дочь Серова – однолюб, и яс уверенностью могу сказать, что она сделалавыбор на долгие годы", – уверена Янко.Судя по всему, ближайший год для всего семейства Серовых будет очень хорошим. Что бы ни говорили окружающие, молодая пара будет жить счастливо. "Кстати, не так долго осталось певцу ждать прибавления в семействе. Уже скоро дочь подарит ему наследников. По судьбе ей предначертано трое детей", – предсказала ясновидящая.Напомним, что свадьба дочери прошла в начале мая. Фотографии, сделанные во время важного события, появились на странице Мишель в Instagram. Наследница артиста до последнего скрывала имя своего избранника. Лишь недавно она рассказала, что связала свою судьбу с бизнесменом по имени Роман.