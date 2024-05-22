В день открытия выступят ведущие коллективы и солисты Москонцерта. Прозвучат произведения, которые легендарные композиторы написали в ранний период своего творчества.

В усадьбе Кусково на открытии ежегодного фестиваля Классика в Кусково выступит камерный оркестр Московская камерата. Мероприятие состоится 26 мая в 18:00.В программу войдут два дивертисмента для камерного оркестра и два концерта — скрипичный и фортепианный. Прозвучат произведения, которые в ранний период своего творчества написали композиторы Михаил Глинка, Петр Чайковский, Морис Равель, Габриель Форе, Клод Дебюсси, Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Шуберт, Фридерик Шопен, Камиль Сен-Санс, Антонио Вивальди.В музее-усадьбе выступят ведущие коллективы и солисты Москонцерта: камерный оркестр Московская камерата, оркестр Времена года, арт-группа АРосс, ансамбль Орфарион и другие.В течение ежегодного летнего фестиваля зрители смогут насладиться игрой на фортепиано в исполнении Басинии Шульман, Валентины Лисицы, Наталии Гусь, Натальи Богдановой и Евгения Стародубцева. Партию скрипки гости услышат в исполнении Александра Чернова, Графа Муржи, Юлии Покровской, Юлии Игониной, Ивана Покровского и Елены Семеновой. Кроме того, игрой на виолончели порадует Олег Бугаев. Солисты — заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано) и Юлия Покровская (скрипка).Программа каждого концерта фестиваля имеет свое настроение и своего героя. Слушатели смогут погрузиться в атмосферу Франции и Австрии, услышать произведения русской классики. Под руководством заслуженного артиста России дирижера Николая Соколова музыканты исполнят произведения известных композиторов.Фестиваль Классика в Кусково продлится до 1 сентября.