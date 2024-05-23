В Новой Третьяковке представили выставку Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век, объединившую более 200 экспонатов. Об этом стало известно в среду, 22 мая.

- Это уникальная для Третьяковской галереи выставка, мы впервые объединяем здесь Васнецовых трех поколений. Объединяя трех художников, решались самые разные очень сложные задачи, — рассказала заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова во время презентации выставки.В экспозицию вошли лучшие произведения Виктора, Аполлинария и Андрея Васнецовых. Сама экспозиция приурочена к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова и к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова. Карпова отметила, что во время организации выставочного зала необходимо было выделить пространство и возможность раскрыться каждому из героев выставки. Кроме того, организаторы старались выделить то общее, что объединяет этих художников, кроме фамилии.На выставке представлено более 200 произведений живописи и графики, экспозиция включает в себя собрания из 15 музеев и шести частных коллекций, более того, некоторые работы были специально отреставрированы к выставке. Посетить экспозицию можно до 4 ноября.