В Петербург на форум "Диалог культур" съехались журналисты и блогеры из 29 стран

В Санкт-Петербурге начал работу XVIII Международный медиа-форум "Диалог культур". Церемония открытия прошла в Эрмитажном театре. Сюда съехались журналисты, режиссеры, фотографы, блогеры из 29 стран и 45 российских регионов, в том числе из новых территорий.Участников форума ждут мастер-классы, дискуссии и круглые столы по самым актуальным проблемам медиасферы, а также фотовыставка, показ киноработ, увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и другим российским городам.Гостей форума приветствовал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков (по видеосвязи), директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова (по видеосвязи), председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол (Санкт-Петербург), исполнительный директор фонда "Русский мир" Владимир Кочин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян, главный редактор радио "Спутник" и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский.Среди экспертов и участников форума в этом году — представители стран постсоветского пространства, а также Аргентины, Болгарии, Греции, Египта, Испании, Италии, Китая, Мексики, Сербии, Туниса, Франции, Швейцарии и других государств."Этому проекту уже много лет, мы его с Ашотом Егишеевичем Джазояном когда-то создали именно в Эрмитаже, — рассказывает в интервью РИА Новости Михаил Пиотровский. — Этот универсальный музей — символ того, как суверенная культура существует в едином мире. И эта проблема острейшая, которая стоит сейчас перед всеми нами, — она здесь решается ежедневно. То есть проблема диалога культур — это по сути наша ежедневная практика в Эрмитаже. И с помощью этого форума она распространяется дальше".По мнению директора Эрмитажа, материалы, которые снимают здесь участники, — не совсем стандартные. "Подчас, они интереснее, чем привычные интервью и репортажи, — считает Пиотровский. — И мы регулярно показываем на Днях Эрмитажа по всему миру эти фильмы и клипы, сделанные в сегодняшней эстетике. В частности — видео, где не нужно слов, где ничего не говорят, где важен изобразительный ряд и не требуется перевода. Главное, что Международный форум "Диалог культур" существует уже много лет, он живет, он выдержал проблемы нашего времени. И экономические, и пандемийные, и политические".В этом году число гостей, принявших участие в "Диалоге культур", увеличилось, приехали представители европейских стран."И это во многом получилось благодаря именно поддержке Эрмитажа — это же цивилизационно сакральное место, — рассказал РИА Новости создатель медиафорума Ашот Джазоян. — Честно скажу: когда мы приглашаем сюда гостей, экспертов, участников, они сразу соглашаются, просто спрашивают без лишних обсуждений: "Когда ехать?"По его словам, в Санкт-Петербург хотели бы приехать и некоторые журналисты из балтийских государств, Великобритании, но они опасаются реакции в своих странах на их участие в российском форуме. "Помимо санкционных историй и отмены нашей культуры, есть еще одна проблема, чисто материальная — покупка билетов. Привезти в Россию участников, экспертов из Европы или с других континентов стоит сейчас больших денег. Часть коллег вообще едет за свой счет. А многим оказал поддержку фонд "Русский мир" — это очень важно".Международный медиа-форум "Диалог культур" продлится до конца недели. Участники смогут побывать не только в Санкт-Петербурге, они также поедут в Тверь, Великий Новгород, Ясную поляну — программа обширная."Мы, конечно, должны создавать проекты, которые подходят для разных видов аудитории и для разных слоев общества, – подчеркнул Михаил Пиотровский. — И в данном случае это приглашение к диалогу, обсуждению внутри современного информационного поля, СМИ, блогосферы".