Любовь Успенская выдвинула ультиматум Филиппу Киркорову. Артистка дала ему три дня на ответ на досудебную претензию.

Любовь Успенская выдвинула ультиматум Филиппу Киркорову. Артистка дала ему три дня на ответ на досудебную претензию.В этой претензии певица требует отмены распространенных недостоверных высказываний о ней, сделанных в интервью. Успенская предлагает разрешить конфликт вне суда, однако Киркоров до сих пор не отреагировал на это требование. По словам адвоката Успенской, у певца остается всего три дня на ответ.Ранее Киркоров подал иск на Успенскую о компенсации морального вреда за слово "женаненавистник". Теперь же, после новых высказываний певца в СМИ, певица обратилась с претензией, требуя публичное опровержение данных высказываний. Если Киркоров не ответит в установленный срок, дело пойдет в суд.Адвокат Успенской подчеркнула, что хотя иски на крупные суммы кажутся нецелесообразными, им приходится участвовать в этом конфликте. Первое слушание по делу состоялось 13 мая, а следующее назначено на 6 июня.Судебный процесс между Киркоровым и Успенской стал продолжением скандала, начавшегося после высказываний артистки о коллеге по цеху в интервью. Обе стороны продолжают бороться за свою репутацию и право на защиту от клеветы.