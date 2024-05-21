Юрий Куклачев пережил настоящее испытание. Артист столкнулся с инфарктом и остановкой сердца во время своего юбилейного выступления.

Юрий Куклачев пережил настоящее испытание. Артист столкнулся с инфарктом и остановкой сердца во время своего юбилейного выступления.Дочь Куклачева Екатерина рассказала о сложной ситуации, которая произошла в тот день и о том, как сейчас живет и восстанавливается ее отец. Инцидент начался во время выступления, когда Юрий испытал сильную боль, но продолжил выступление, даже несмотря на это.Когда его состояние ухудшилось, он был госпитализирован, где ему была поставлена диагноз обширного инфаркта и остановки сердца. Благодаря усилиям врачей и слаженной работе медицинского персонала, Юрий был спасен и выписан из больницы.В интервью дочь Юрия поделилась деталями этого сложного времени, отметив, что для ее отца это был как "двойной день рождения". Юрий Куклачев выразил свою благодарность хирургам и медицинскому персоналу за спасение его жизни. Его решимость и оптимизм после этого события впечатляют: он уже готов поделиться своим опытом и рассказать о том, как все произошло.Нельзя сказать, что история Куклачева — только о медицинском чуде. Она также о силе духа и поддержке близких. Юрий Куклачев сейчас восстанавливается и планирует вернуться к обычной жизни. Его оптимизм и жизнерадостность послужат примером для многих людей, столкнувшихся с подобными трудностями.