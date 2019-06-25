25.06.2019

2019-06-25 10:00:24

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором Горя от ума

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина заявила, что автором комедии "Горе от ума" является Александр Радищев. Досадную ошибку глава ведомства совершила в эфире канала "Абакан 24", сообщает



Во время интервью журналист поинтересовался, изучают ли учащиеся в рамках школьной программы произведения Александра Радищева.

"Да, "Горе от ума" проходят. Ребятишкам очень сложно. Особенно вот ребята 9-й класс сдавали у нас русский язык", – передает слова министра телеканал "".



Позднее представители ведомства отметили, что глава ведомства случайно оговорилась, уточняет агентство .

"Возможная усталость, эмоции и волнение стали причиной досадной оговорки в эфире", – говорится в официальном сообщении.