Новую трассу М-12 во Владимирской области готовят к майским праздникам
...И туристическому сезону....
Новую трассу М-12 во Владимирской области готовят к майским праздникам
...И туристическому сезону. В такие дни интенсивность движения по автомагистрали возрастает вдвое.
"Автодор", представители топливных операторов и регионов оптимизируют работу многофункциональных зон.
На трассе в черте нашего региона действуют два объекта комплексного обслуживания. Проверяется исправность топливных колонок, кассовых аппаратов, санузлов, работа торговых залов.
На время пиковых нагрузок предложено удвоить штат персонала.