Новую трассу М-12 во Владимирской области готовят к майским праздникам ...И туристическому сезону....

Новую трассу М-12 во Владимирской области готовят к майским праздникам...И туристическому сезону. В такие дни интенсивность движения по автомагистрали возрастает вдвое."Автодор", представители топливных операторов и регионов оптимизируют работу многофункциональных зон.На трассе в черте нашего региона действуют два объекта комплексного обслуживания. Проверяется исправность топливных колонок, кассовых аппаратов, санузлов, работа торговых залов.На время пиковых нагрузок предложено удвоить штат персонала.