Во Владимире из-за пожара в жилом доме сотрудниками МЧС эвакуировано 70 человек, из них 20...

Во Владимире из-за пожара в жилом доме сотрудниками МЧС эвакуировано 70 человек, из них 20 детейНакануне вечером (28 апреля 2024 года) произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Тракторная в городе Владимире. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 12 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Спасателями МЧС эвакуировано 70 человек, из них 20 детей.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 22 человека личного состава.Фото: МЧС по Владимирской области