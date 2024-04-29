Владимирцам рассказали, как длинные выходные отразятся на зарплате и выгодно ли брать отпуск в...

Владимирцам рассказали, как длинные выходные отразятся на зарплате и выгодно ли брать отпуск в маеВ конце апреля — начале мая россиян традиционно ожидают длительные выходные. Сервис "Суперджоб" объясняет, как это повлияет на оплату труда и выгодно ли брать отпуск в мае.В этом году с учетом переноса выходных дней работники, работающие на условиях пятидневной рабочей недели, будут отдыхать:- с 28 апреля по 1 мая (включительно) — 4 дня:28 апреля — воскресенье, 29 и 30 апреля — перенесенные с других дней выходные. Так, выходной с субботы 27 апреля перенесен на понедельник 29 апреля. Таким образом, суббота 27 апреля будет рабочим днем, а понедельник 29 апреля — выходным.1 мая — нерабочий праздничный день.- с 9 мая по 12 мая (включительно) — 4 дня:9 мая — нерабочий праздничный день.10 мая — перенесенный выходной с новогодних каникул.11—12 мая — суббота и воскресенье.8 мая — сокращенный рабочий день, поскольку он предшествует нерабочему праздничному дню.Всего у работающих на условиях пятидневной рабочей недели в мае будет 20 рабочих дней или 159 рабочих часов.При этом заработная плата работников, которые получают оклад, не будет уменьшена из-за дополнительных выходных. Наличие в мае дополнительных выходных означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у работника будет немного выше по сравнению с остальными месяцами года, где рабочих дней больше.Стимулирующие выплаты (премии, надбавки, доплаты) и компенсационные выплаты должны быть выплачены в общем порядке, в соответствии с установленной системой оплаты труда.У работающих по сдельной системе оплаты труда или по часовой тарифной ставке ситуация немного другая. Их зарплата зависит от времени выполнения работы или от результата такой работы. Если в месяце мало рабочих дней, заработная плата у таких работников может быть меньше, чем в «обычные» месяцы.Если работники (которые не получают оклад) не привлекаются к работе в праздничные дни, работодатель должен выплатить им дополнительное вознаграждение. Его размер определяет сам работодатель. Иными словами, если такой работник не будет работать 1 или 9 мая, то за эти дни работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение. Если же работник будет работать в выходные или нерабочие дни, оплата за этот день должна будет производиться в двойном размере.Отличия от «обычных» работников есть и у тех сотрудников, которые работают по графику работы или графику сменности. Для таких работников рабочие и выходные дни определяются графиком. График работы может предусматривать рабочий день в дни майских праздников, и работник должен будет выйти на работу в соответствии со своим графиком. Но нужно учесть, если смена работника выпадет на 1 или 9 мая, эти дни также должны быть оплачены в повышенном размере, независимо от того, что такая работа запланирована графиком.Разница в заработной плате за май может выразиться только в размере так называемого аванса. Дело в том, что заработная плата каждые полмесяца выплачивается за фактически отработанное работником время. А поскольку в первой половине мая рабочих дней меньше, чем во второй половине, аванс будет меньше привычной суммы. Но итоговая часть заработной платы, наоборот, будет больше, за счет чего итоговый размер заработной платы останется прежним.Когда же лучше использовать отпуск?Здесь действует простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать работнику отпуск (поскольку стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку).Однако если сравнивать май 2024 года с остальными месяцами года, то разница в рабочих днях (и часах) будет несущественной. Например, в мае 2024 года столько же рабочих дней, сколько в феврале или марте 2024 года. А июнь окажется еще более невыгодным месяцем (в июне 2024 года — 19 рабочих дней). Поэтому, используя отпуск в мае, возможно, работник и потеряет немного в деньгах, но эта потеря не должна быть существенной.Если же выбирать, в какой теплый месяц использовать отпуск наиболее выгодно, то август будет немного выгоднее мая, а самым выгодным месяцем будет июль (в июле 23 рабочих дня/184 рабочих часа).Какие категории работников могут использовать отпуск в любое время по своему усмотрению.работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (до достижения младшим из них 14 лет);один из родителей, воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;почетные доноры;несовершеннолетние работники и другие.Если работник, относящий к льготной категории, обратится с просьбой предоставить ему отпуск в удобное ему время, работодатель должен будет выполнить эту просьбу.Фото: ГТРК "Владимир"