События недели с Дарьей Давыдовой: Александр Авдеев анонсировал большую реконструкцию владимирского...

События недели с Дарьей Давыдовой: Александр Авдеев анонсировал большую реконструкцию владимирского аэродрома "Семязино"Квартира в обмен на покровительство. По подозрению в получении взятки арестован бывший замглавы Коврова.Приготовиться к взлёту. Губернатор анонсировал большую реконструкцию владимирского аэродрома "Семязино".Стоп машина. Отопительный сезон в большинстве городов и районов области завершится в течение недели.Курс на большой урожай. Солнце прогревает землю, а аграрии - технику перед началом весенних полевых работ.Запели кувшинки. На городском водохранилище в Гусь-Хрустальном заработал светомузыкальный фонтан.И.. Симба, Санта и Спартак. Мохнатое и хвостатое пополнение в штате кинологической службы областного УФСИН.