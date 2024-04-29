События недели с Дарьей Давыдовой: Александр Авдеев анонсировал большую реконструкцию владимирского...
События недели с Дарьей Давыдовой: Александр Авдеев анонсировал большую реконструкцию владимирского аэродрома "Семязино"
Квартира в обмен на покровительство. По подозрению в получении взятки арестован бывший замглавы Коврова.
Приготовиться к взлёту. Губернатор анонсировал большую реконструкцию владимирского аэродрома "Семязино".
Стоп машина. Отопительный сезон в большинстве городов и районов области завершится в течение недели.
Курс на большой урожай. Солнце прогревает землю, а аграрии - технику перед началом весенних полевых работ.
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