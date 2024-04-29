Семья Киселёвых из Владимира поделилась своим впечатлением от подарка для...

Семья Киселёвых из Владимира поделилась своим впечатлением от подарка для новорождённогоСчастливыми родителями семья Киселевых из Владимира стали 4 месяца назад. Савелий – настоящий богатырь. При рождении его вес был 4.400 кг. Сейчас – уже больше 9 кг. Появился на свет малыш во втором роддоме.При выписке у мамы и папы был выбор: подарочный набор для новорождённого или 10 тысяч рублей.«Посоветовались с мужем и решили взять подарок. Все вещи из набора нам очень пригодились. Вещи в наборе – качественные. Мы пользуемся абсолютно всем. Не пришлось покупать самим бутылочки, пелёнки, средства для ухода. Всё это уже входит в подарок. Особенно пригодился нагреватель и тёплое одеяло зимой на прогулках», - говорит Алёна Киселёва.