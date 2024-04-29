14 комплексов фотовидеофиксации ПДД размещены на новых участках дорог во Владимирской области Как...

14 комплексов фотовидеофиксации ПДД размещены на новых участках дорог во Владимирской областиКак сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, с 29.04.2024 по 05.05.2024 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д М-7 «Волга» 113 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 294 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;- а/д М-7 «Волга» 309 км;- а/д М-7 «Волга» 331 км;- а/д М-7 «Волга» 351 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 15 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 3 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км.На участках а/д М-7 «Волга» 110 км + 400 м – 111 км + 200 м и 113 км + 0 м – 113 км + 880 м фиксация нарушений скоростного режима будет осуществляться мобильным комплексом фотовидеофиксации.Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании списка аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, образовавшихся на дорогах региона за определенный период времени, предоставляемый УГИБДД УМВД России по Владимирской области.Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области