14 комплексов фотовидеофиксации ПДД размещены на новых участках дорог во Владимирской области
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14 комплексов фотовидеофиксации ПДД размещены на новых участках дорог во Владимирской области
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, с 29.04.2024 по 05.05.2024 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:
- а/д М-7 «Волга» 113 км;
- а/д М-7 «Волга» 245 км;
- а/д М-7 «Волга» 294 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;
- а/д М-7 «Волга» 309 км;
- а/д М-7 «Волга» 331 км;
- а/д М-7 «Волга» 351 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 15 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 3 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;
- а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км.
На участках а/д М-7 «Волга» 110 км + 400 м – 111 км + 200 м и 113 км + 0 м – 113 км + 880 м фиксация нарушений скоростного режима будет осуществляться мобильным комплексом фотовидеофиксации.
Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании списка аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, образовавшихся на дорогах региона за определенный период времени, предоставляемый УГИБДД УМВД России по Владимирской области.
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области