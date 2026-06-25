Специалисты «Зеленого города» приступили к озеленению въездных групп в город. Первая на очереди – со стороны Нижнего Новгорода. Локацию благоустроят к 60-летию туристического маршрута

Специалисты «Зеленого города» приступили к озеленению въездных групп в город. Первая на очереди – со стороны Нижнего Новгорода. Локацию благоустроят к 60-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России». На въезде появятся крупномерные деревья, многолетние цветы и кустарники, а также яркие клумбы. Никита Зяблицкий, начальник участка МКУ «Зеленый город» г. Владимир Здесь были посажены спиреи, пузыреплодники и