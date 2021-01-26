Противоправными действиями фигурант нанес ущерб на сумму более 50 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя города Вязники. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).Осенью прошлого года в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля, находившегося в гараже 32-летнего местного жителя. В результате проверки было установлено, что транспортное средство подожгли.В дальнейшем оперативники установили, что у потерпевшего сложились неприязненные отношения с обвиняемым. Последний был задержан и дал признательные показания, пояснив, что отжал дверь гаража, облил автомобиль бензином и поджег. Материальный ущерб, причиненный собственнику, составил 35 000.В ходе следствия была установлена причастность фигуранта к совершению в сентябре 2020 года кражи с незаконным проникновением в жилище.Злоумышленник в ночное время проник в дом к 66-летнему мужчине, откуда похитил сэндвич-панели и регистры отопления на общую сумму 24 000 рублей. Материалы обвиняемый использовал для ремонта своего дома.Ущерб, причиненный собственникам, был возмещен.В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.