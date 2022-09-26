Муромская прокуратура обнаружила 4 интернет-ресурса по продажам поддельных приборов учета электроэнергии и газа. Установлено, что на сайтах сбывают модернизированные счетчики с

Муромская прокуратура обнаружила 4 интернет-ресурса по продажам поддельных приборов учета электроэнергии и газа. Установлено, что на сайтах сбывают модернизированные счетчики с возможностью управления процессом учёта потребления коммунальных ресурсов. Устройство можно ввести в режим пониженного учета. Городской прокурор подал иск в суд с требованием закрыть сайты, который в настоящее время уже удовлетворен, а ресурсы заблокированы Роскомнадзором.