Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон рассказал православным верующим Владимирской области...

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон рассказал православным верующим Владимирской области как будут работать храмы Владимиро-Суздальской епархии в нерабочие дни.Стало известно, что ограничения для посещений церквей вводится не будут, богослужения будут проходить в соответствии с планом, при соблюдении всех эпидемических предосторожностей. При этом митрополит призвал всех, кто имеет возможность, не ходить в храмы и ограничиться просмотром видеотрансляций богослужений.Фото: pixabay.com