Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон рассказал православным верующим Владимирской области...
Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон рассказал православным верующим Владимирской области как будут работать храмы Владимиро-Суздальской епархии в нерабочие дни.
Стало известно, что ограничения для посещений церквей вводится не будут, богослужения будут проходить в соответствии с планом, при соблюдении всех эпидемических предосторожностей. При этом митрополит призвал всех, кто имеет возможность, не ходить в храмы и ограничиться просмотром видеотрансляций богослужений.
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