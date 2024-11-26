Начался демонтаж старой котельной, которая располагается в здании №4 на улице Белоконской, сообщили в мэрии. Постановление о сносе было подписано еще весной. Котельную построили в 1964 году.

Начался демонтаж старой котельной, которая располагается в здании №4 на улице Белоконской, сообщили в мэрии. Постановление о сносе было подписано еще весной. Котельную построили в 1964 году. Последние годы она не работала. Здание находится в аварийном состоянии и несет опасность для жителей города. По результатам торгов определили стоимость сноса – 2,5 миллиона. Представитель подрядной организации