За сутки только владимирские спасатели израсходовали 150 тонн воды. 26 августа огнеборцы владимирского гарнизона боролись со стихией на трех участках в Нижегородской области: одна группа

За сутки только владимирские спасатели израсходовали 150 тонн воды. 26 августа огнеборцы владимирского гарнизона боролись со стихией на трех участках в Нижегородской области: одна группа ликвидировала очаги тления вдоль лесной дороги и подвозила воду на трассу Саров-Стеклянный (эти населенные пункты граничат с полыхающим заповедником Мордовии), вторая группа пожарных защищала от огня лесную дорогу в городе