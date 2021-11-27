Для многих россиян квартира в ипотеку в 2021 году ощутимо бьет по кошельку.

Для многих россиян квартира в ипотеку в 2021 году ощутимо бьет по кошельку.Россияне тратят на первоначальный взнос по ипотечному кредиту от одного до пяти миллионов рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного платформой залогового кредитования Online-Ipoteka.Большинство участников опроса (38%) сообщили, что для них размер первого взноса составил от полутора до 2,5 миллиона рублей. Вторым по популярности стал ответ "от трех до пяти миллионов рублей" – такую сумму озвучили 23% респондентов. Еще 19% опрошенных заявили, что ради квартиры в ипотеку им пришлось расстаться с суммой от одного до полутора миллиона рублей. Только 8% участников утверждали, что потратили более пяти миллионов рублей.При этом чаще всего россияне сразу выплачивают лишь небольшую долю стоимости жилья. Более половины (58%) респондентов заявили, что для них первоначальный взнос составил не более 20% от цены квартиры. Еще 30% опрошенных оплачивают от 20% до 50% всей суммы и лишь 8% готовы выплатить более половины стоимости.Для почти половины заемщиков (46%) квартира в ипотеку в 2021 году оплачивается исключительно из накопленных средств. Однако 21% участников опроса признались, что для получения ипотечного кредита им пришлось продать имущество. Другие 19% респондентов сообщили, что помимо собственных сбережений воспользовались материнским капиталом, а 6% пришлось брать потребительский кредит.