В Коврове нетрезвый водитель лишился прав и дорогого автомобиля
Ковровским городским судом вынесен...
В Коврове нетрезвый водитель лишился прав и дорогого автомобиля
Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя.
Суд установил, что мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, вновь сел пьяным за руль.
У дома № 28 по улице Строителей в городе Коврове был остановлен сотрудниками ГИБДД, которыми выявлены признаки опьянения.
Данные освидетельствования указанный факт подтвердили.
Суд назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей, кроме того водителя лишили прав на 2 года.
Автомобиль «Nissan X-Trail» конфискован в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений