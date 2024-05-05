В Коврове нетрезвый водитель лишился прав и дорогого автомобиля Ковровским городским судом вынесен...

В Коврове нетрезвый водитель лишился прав и дорогого автомобиляКовровским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя.Суд установил, что мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, вновь сел пьяным за руль.У дома № 28 по улице Строителей в городе Коврове был остановлен сотрудниками ГИБДД, которыми выявлены признаки опьянения.Данные освидетельствования указанный факт подтвердили.Суд назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей, кроме того водителя лишили прав на 2 года.Автомобиль «Nissan X-Trail» конфискован в доход государства.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений