Сегодня, 27 ноября в Юрьев-Польском районе торжественно открыли современный животноводческий комплекс ООО «Красное Заречье». Он стал одним из крупнейших в регионе – в хозяйстве более 2,7

Сегодня, 27 ноября в Юрьев-Польском районе торжественно открыли современный животноводческий комплекс ООО «Красное Заречье». Он стал одним из крупнейших в регионе – в хозяйстве более 2,7 гектаров сельхозугодий и свыше 2 000 голов крупного рогатого скота, из которых половина – коровы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Предприятие будет производить молоко и мясо, а