Столичная прокуратура предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных акциях 31 января. Сообщение опубликовано на официальном сайте надзорного ведомства.

Столичная прокуратура предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных акциях 31 января. Сообщение опубликовано на официальном сайте надзорного ведомства.По информации прокуратуры, в интернете и соцсетях появились призывы к гражданам, включая несовершеннолетним, участвовать в массовых беспорядках. В ведомстве о незаконности акций 31 января.С целью недопущения возможных нарушений закона столичная прокуратура вынесла предостережения руководителям пяти российских и зарубежных IT-компаний.Также шести лицам вынесены предостережения о недопустимости противоправных деяний. Они призывали к участию в незаконной акции 31 января на Лубянской и Старой площадях в центре Москвы."Организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", – говорится в сообщении надзорного ведомства.На Пушкинской площади в центре Москвы 23 января прошла незаконная акция. За несколько дней до этого в социальных сетях активно распространялись призывы к участию в несогласованном мероприятии.По итогам акции несколько человек. Двое – уроженцы Калмыкии, один – Нижнего Новгорода. Их обвиняют в применении силы в отношении сотрудников полиции.