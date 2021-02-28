Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В 06-58 28 февраля 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: г. Владимир, мкр. Сельцо, ул. Селецкая, д. 79.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожарные не дали огню распространится на весь дом и ликвидировали пожар на площади 45 кв. м. Погибших и пострадавших нет, - сказано в сообщении ведомства.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области