Станция готова на 70%.

Станция готова на 70%.Станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова уже на 70%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Видео опубликовано в градоначальника.Строители завершают возведение конструкций и прокладывают инженерные коммуникации. Пол будет отделан грантом, а на путевых станциях расположатся композиции из панелей акцентных цветов.По его словам, станция станет частью современного транспортного хаба в поселении Мосрентген Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Мэр отметил, что пассажирам будет удобно пересаживаться между различными видами транспорта."Корниловская" расположена вдоль Калужского шоссе. Открытие станции улучшит транспортное обслуживание 140 тысяч жителей поселений Мосрентген и Сосенское.Строящаяся Троицкая линия пройдет от станции Московского центрального кольца "ЗИЛ" до Троицка. Ветка протянется на 42 километра. В составе первой очереди будет 11 станций.В высокой степени готовности также находится станция "Бачуринская" Троицкой линии. На объекте монолитные работы, монтируется инженерное оборудование. Внутреннюю отделку выполнят в стиле супрематизма.