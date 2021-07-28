Учащиеся лингвистической гимназии №23 областного центра, ученики 10-б (теперь уже 11-б) класса завоевали медали первенства России по спортивному ориентированию. Оно проходило в городе Бердске

Учащиеся лингвистической гимназии №23 областного центра, ученики 10-б (теперь уже 11-б) класса завоевали медали первенства России по спортивному ориентированию. Оно проходило в городе Бердске Новосибирской области. Золото и серебро завоевала Елена Червякова, бронзовыми призерами соревнований стали Михаил Горин и Михаил Панкратов. Их тренер – Татьяна Горин. Помимо карты и компаса, главным атрибутом спортсменов на соревновании