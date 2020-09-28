Всего за прошедшую неделю на территории зарегистрировано 34 ДТП с пострадавшими.

Смертельное ДТП произошло накануне в Кольчугинском районе. По информации регионального УМВД,около 17:00 на 11 км автодороги «Кольчугино – Киржач» 44-летний водитель автомобиля «Хонда» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой» под управлением водителя 1973 г.р. В результате ДТП 46-летний пассажир отечественного автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель «Лады» направлен на амбулаторное лечение.Всего за прошедшую неделю на территории зарегистрировано 34 ДТП с пострадавшими. 6 человек погибли и 41 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 7 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 3 автоаварии. Полицейскими оформлено 323 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 91 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.