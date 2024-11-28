Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли региональный бюджет в первом чтении. Обсуждали традиционно проект на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Основной тезис:

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли региональный бюджет в первом чтении. Обсуждали традиционно проект на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Основной тезис: бюджет сохраняет свою социальную направленность, на эту сферу пойдет более 62% расходов. В первом чтении утверждаются основные параметры — доходы, расходы и дефицит. Большую роль сыграли и публичные слушания,