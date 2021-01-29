При попытке скрыться с места происшествия мужчина был задержан.

Во Владимире продолжается расследование уголовного дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти.По данным следствия, около 14.30 минут 23 января подозреваемыйраспылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей.При попытке скрыться с места происшествия мужчина был задержан.Вину в совершении преступления подозреваемый признал полностью, в содеянном раскаялся.В настоящее время следователем СК России проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.