29.03.2020

2020-03-29 17:25:26

Владимирцы не хотят соблюдать карантинные предосторожности в магазинах

В магазинах продают и покупают без масок и перчаток.

Хотя, например, в "Ашане" на улице Тракторной имеется на входе дозатор с антисептиком, которым можно продезинфицировать руки.

При этом требуется соблюдать дистанцию с покупателями минимум в два метра. Самые ответственные гипермаркеты областного центра наклеили на полу ленту, которая размечает эту дистанцию для очереди в кассу. Самих кассиров некоторые магазины заслонили прозрачными загородками. Но все это, увы, погоды в торговле не делает.

Остается только самим приучаться держать двухметровую дистанцию с окружающими, ни в коем случае не прикасаться к чужой одежде, вещами и не нужным именно вам товарам на полках магазинов.

А также перестать расплачиваться наличными купюрами, на которых вирус способен задерживаться надолго. Впрочем, и пользуясь банковскими картами, это надо делать максимально быстро — инфекция передается и через них.