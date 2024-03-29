Барановская открыто высказалась о возможном рождении четвертого ребенка. Она также поделилась тем, как к этой идее относится ее 11-летний сын от Аршавина.

Барановская открыто высказалась о возможном рождении четвертого ребенка. Она также поделилась тем, как к этой идее относится ее 11-летний сын от Аршавина.Ведущая популярного шоу "Мужское/Женское" всегда подчеркивала, что для нее семья находится на первом месте. Об этом можно судить по поступкам знаменитости.Юлия Барановская является многодетной мамой, которая воспитывает троих наследников от Аршавина: 18-летнего Артема, 15-летнюю Яну и 11-летнего Арсения. Ведущая не против того, чтобы в будущем у нее появились еще дети.На мероприятии Art Russia, где присутствовал и ее сын, Юлия призналась, что у нее есть огромное желание иметь четверых или даже пятерых детей. Она подчеркнула, что в ее картине мира детей нельзя планировать, нужно просто стремиться к этому, независимо от количества или пола.Барановская убеждена, что дети приносят только радость и умножают любовь в семье. Мамину мечту понимают ее дети понимают, как никто другой. Стоит отметить, что ее младший сын Арсений слегка ревнует к идее о появлении нового ребенка. Мальчик, по словам Юлии, переживает за старшего брата Артема, которому, как он считает, уделяется меньше внимания.Однако опытная мама продолжает объяснять сыну, что дети – это прекрасно. Юлия верит, что с появлением нового ребенка человек ничего не теряет, а наоборот, многое приобретает. Дети не забирают у нас чего-то, они умножают нашу любовь и радость.