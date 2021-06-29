Геннадия Прохорычева и еще шестерых кандидатов выдвинули на должность директора департамента молодежной политики Владимирской области. В Белом доме принимают документы для конкурса на

Геннадия Прохорычева и еще шестерых кандидатов выдвинули на должность директора департамента молодежной политики Владимирской области. В Белом доме принимают документы для конкурса на должность руководителя молодежного департамента. 29 июня врио вице-губернатора Григорий Вишневский назвал фамилии 7 кандидатур на этот пост, которых выдвинули различные общественные объединения. Прохорычев, Александров, Ольхова, Глазков, Жирова, Мизелёва, Кустова. \из пресс-релиза обладминистрации\