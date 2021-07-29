За долги перед «Энергосбыт Волга» судебными приставами арестовано имущество Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга».

За долги перед «Энергосбыт Волга» судебными приставами арестовано имущество Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга».По состоянию на 28 июля задолженность предприятия за потребленную электроэнергию превышает 28,2 млн рублей.В рамках сводного исполнительного производства в отношении ФКП «ГЛП «Радуга»» было арестовано недвижимое имущество, автотранспорт и компьютерная техника на общую сумму 4,78 млн рублей. В настоящее время на рассмотрении в Арбитражном суде Владимирской области находятся исковые заявления «Энергосбыт Волга» о взыскании задолженности за потреблённую электроэнергию на сумму 20,7 млн рублей.«Энергосбыт Волга» напоминает, для своевременной оплаты счетов за электроэнергию предприятия Владимирской области могут воспользоваться либо установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц». Также для оперативного и дистанционного взаимодействия с компанией реализована возможность подключения .