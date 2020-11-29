На неделе стало известно, что ученые из новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора приготовили лекарство от Ковида на основе чаги.

Спасут ли русские берёзки нашу планету? На неделе стало известно, что ученые из новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора приготовили лекарство от Ковида на основе чаги. А ведь мастером чаголечения еще в 50-е годы 20 века был и наш земляк из Александрова - доктор Масленников. О реальных историях. О звездном часе березового гриба узнаем от фитотерапевта Александра Новикова. Александр Михайлович, приветствуем вас этим утром.Александр Новиков фитотерапевт:- Наверное, не лишним будет вспомнить и доктора Масленникова и его вклад в лечение онкологии и его наблюдения за состоянием противовирусного иммунитета пациентов, которые принимали настой чаги, это уместно и приятно об этом говорить, тем более ,что доктор Масленников наш земляк и такой подвижник медицины.Спасибо, Александр Михайлович за увлекательную историю. С ее героем- доктором-исцелителем Масленниковым можно познакомиться на страницах романа Солженицына "Раковый корпус" . Перечитайте.