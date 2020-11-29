В 2019 году во Владимирской области радость материнства впервые испытали 3985 женщин. По сравнению с 2012 годом их количество снизилось почти вдвое.

В 2019 году во Владимирской области радость материнства впервые испытали 3985 женщин. По сравнению с 2012 годом их количество снизилось почти вдвое. Семь лет назад показатель был равен – 8183.На второго ребёнка решились 4544 женщины. В 2012 году их было 6394. Справедливости ради отметим, что многодетными стали 1745 рожениц, что на 373 больше, чем за семь лет до этого.Согласно статистике, средний возраст мам постепенно увеличивается. В 2012 году он равнялся 27,8 года, в 2016-17 годах – 28,3, а в 2018-19 годах вырос до 28,6В 2019 году 93 девушки родили раньше своего 18-летия, из которых двум на момент появления ребёнка на свет не исполнилось и 15 лет.Женщины в возрастной категории от 40 до 46 лет родили в прошлом году 342 детей. Интересно, что 38 из них - первенцы.Добавим, что за первые девять месяцев 2020 года в России родилось 1068,8 тысяч детей, что на 46,8 тысяч меньше, чем в 2019 году.