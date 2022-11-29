“Шестой канал” продолжает следить за уборкой улиц Владимира от льда и снега. На проспекте Ленина кипит работа. Спецтехника убирает снег, площадь Победы засыпана песком, а вот на

“Шестой канал” продолжает следить за уборкой улиц Владимира от льда и снега. На проспекте Ленина кипит работа. Спецтехника убирает снег, площадь Победы засыпана песком, а вот на второстепенных улицах всё не так благополучно. От гололёда страдают и жители домов по улице Красной. Татьяна, жительница г. Владимира Корреспондент: Всегда так скользко здесь у вас?-Ну, конечно, никто