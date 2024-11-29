Трое граждан Республики Вьетнам и один мигрант из Таджикистана незаконно проживали и работали в поселке Труд Петушинского района. Там нелегалы занимались строительными работами в

Трое граждан Республики Вьетнам и один мигрант из Таджикистана незаконно проживали и работали в поселке Труд Петушинского района. Там нелегалы занимались строительными работами в помещениях. Их пребывание там организовал 28-летний москвич – директор фирмы, которая занимается пошивом одежды и аксессуаров. Решив открыть цеха в Петушинском районе, в декабре 2023 года предприниматель купил несколько помещений. Из